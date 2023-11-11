В Якутии назначили служебную проверку из-за драки полицейских в ресторане МВД по Якутии проведет служебную проверку из-за драки полицейских на корпоративе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление МВД по Якутии назначило служебную проверку по факту инцидента с участием сотрудников полиции, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о драке, в ходе которой молодой капитан полиции избил начальника тыла на корпоративе в ресторане «Лена» города Ленска.

По факту инцидента с участием сотрудников полиции руководством МВД по Республике Якутия назначена служебная проверка, — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что сотрудники Управления собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом уже выехали в территориальный отдел Ленска. Сообщается, что они тщательно изучат все обстоятельства случившегося и дадут действиям полицейских оценку.

Ранее сообщалось, что в Якутии сотрудник полиции избил коллегу в ресторане, где они отмечали профессиональный праздник. Зачинщиком конфликта был начальник отделения экономической безопасности. По данным канала, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в коме.

До этого стало известно, что в Республике Коми полицейский избил местного жителя, который хранил на балконе вещи в желтых и синих цветах. Сотрудник правоохранительных органов подумал, что мужчина разместил там предметы целенаправленно.