В Якутии нашли заразившихся бразильским штаммом COVID

Бразильский вариант коронавируса (известен как «гамма») был обнаружен в Якутии. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

Да, обнаружили в Якутии, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Официальная информация об этом будет оглашена на заседании оперштаба 26 июля.

Бразильский штамм обнаружили в ноябре 2020 года в городе Манаус. К началу января на него приходилось 87% от числа новых случаев заболевания в южноамериканской стране. По некоторым данным, он в 1,4–2,2 раза более заразен, чем другие варианты коронавируса.

Этот вариант стал доминирующим в большинстве штатов Бразилии и его распространение не замедляется. По мнению исследователей, на ситуацию влияет общая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Бразилии, усугублённая «коронадиссидентской» политикой ультраправого президента Жаира Болсонару. Это угрожает затянуть пандемию во всём мире.

Ранее в центре Вектор» сообщили, что в России выявлены случаи заражения бразильским штаммом «гамма».