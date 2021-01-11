В Якутии нашли алмаз, похожий на челябинский метеорит

https://static.news.ru/photo/f78857be-5419-11eb-a7f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: alrosadiamonds/instagram.com

Крупный алмаз, который похож на часть челябинского метеорита, добыли 1 января 2021 на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии.

По данным пресс-службы компании АЛРОСА, вес драгоценного камня составляет 109 карат.

Кстати, среди прочего, в составе метеорита был обнаружен оливин, нередкое для алмаза включение, — отмечается в сообщении.

Освоение кимберлитовой трубки «Нюрбинская» ведёт Нюрбинский горно-обогатительный комбинат, сформированный в 2000 году для освоения месторождений Накынского рудного поля в Нюрбинском улусе Якутии.

Как писал NEWS.ru, алмаз насыщенного жёлто-коричневого цвета нашли в Якутии на дочернем предприятии АЛРОСЫ «Алмазы Анабара». Он весит 236 карат. В компании подчеркнули, что это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России.

Ранее сотрудники Уральского горного университета открыли новый самоцвет в Ямало-Ненецком автономном округе. Его назвали «райизит» в честь массива вблизи полярного круга, где он был обнаружен.