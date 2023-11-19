Жители Якутии написали географический диктант в условиях вечной мерзлоты

Фото: sakha.gov.ru

В якутском туркомплексе «Царство вечной мерзлоты» 19 ноября прошла акция «Географический диктант». Ее участники находились в ледяной пещере внутри горы, в которой были размещены инсталляции изо льда. Температура внутри составляла от −8 до −10 градусов, сообщает информационный портал Республики Саха (Якутия). Всего 19 ноября было организовано 531 такое мероприятие во всех муниципалитетах республики, в число которых входят школы, музеи и библиотеки. Каждый год в Якутии более 10 тысяч жителей пишут географический диктант, а сама республика регулярно входит в пятерку самых массовых регионов страны по участию в акции.

Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина, пять лауреатов всероссийской олимпиады школьников по географии разных лет вместе с председателем отделения РГО в республике Александром Гороховым и организатором диктанта в республике Михаилом Черосовым написали диктант при −8...—10 градусах Цельсия, — говорится в сообщении.

Ранее для всех школьников страны прошло профориентационное занятие, на котором ученики за 45 минут попробовали себя в роли своих педагогов. Мероприятие было организовано в рамках курса «Россия — мои горизонты», подготовленного на базе проекта «Билет в будущее».

Проект «Билет в будущее» ранее подготовил серию просветительских мероприятий для родителей, в рамках которых взрослым объяснят, как помочь ребенку выбрать профессию. Видеокурс по профориентации включает шесть онлайн-встреч, которые пройдут с конца сентября по начало декабря.