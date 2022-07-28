В Якутии горит 110 тысяч гектаров леса

Фото: МЧС России

В Якутии охвачено пламенем 110 тысяч гектаров леса, сообщили Telegram-каналу «14News» в Авиалесоохране. В настоящее время тушение ведется на площади в 15 тысяч гектаров.

Согласно информации федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на 27 июля по 47 пожарами на площади 76 740 га прекращена работа по тушению. Такая мера объясняется решением региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Однако эти термические точки находятся под наблюдением.

Отмечается, что за сутки в Якутии зафиксировали 22 новых лесных пожара на площади более 3 тысяч гектаров: в Алданском, Верхневилюйском, Жиганском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Среднеколымском, Сунтарском и Усть-Майском районах. Всего по состоянию на утро 28 июля в регионе обнаружили 101 лесной пожар.

В настоящее время к ликвидации термических точек в Якутии привлечено 440 работников, в том числе 227 работников ПДПС и 1 летчик-наблюдатель ФБУ «Авиалесоохрана», 50 работников АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов», 50 работников КГУ «Читинская база авиационной охраны лесов», 60 работников ПДПС, 2 летчика-наблюдателя КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» и 50 работников КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов». Всего в тушении природных пожаров задействованы более 1 тысячи человек и 82 единицы техники.

На территории Якутии действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах. Накануне его введения Якутск окутал густой смог с едким запахом гари. Местные власти предположили, что задымление связано с лесными пожарами в соседнем Хабаровском крае.