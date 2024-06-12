В Якутии два парома столкнулись на реке Лене

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В Якутии два парома «Паром-5» и «Капитан Леонтьев» столкнулись на реке Лене, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России. По данным ведомства, обошлось без пострадавших, также удалось избежать разлива топлива.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). По предварительным данным, 12 июня 2024 года на реке Лена у берегов Нижнего Бестяха при отходе от причала произошло столкновение двух судов «Паром-5» и «Капитан Леонтьев». На судне находились пассажиры и транспортные средства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, которые установят все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Транспортная прокуратура опубликовала видео столкновения туристических судов в Санкт-Петербурге под Литейным мостом. На кадрах видно, что теплоход «Соларис» и прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ» получили повреждения: вмятины и трещины в элементах конструкции.