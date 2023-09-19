В Якутии девочку убило бетонной плитой во дворе Один ребенок умер и трое пострадали при падении бетонной плиты в Якутии

Фото: t.me/mchs_official

В Якутске девятилетняя девочка скончалась после падения на нее бетонной плиты, прикрепленной к многоквартирному дому, передает МЧС в Telegram. Еще три ребенка пострадали. После вызволения из-под плиты они были госпитализированы. Известно, что плиту планировали демонтировать.

Фото: t.me/mchs_official

По уточненной информации дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился в стадии демонтажа. Погибла девочка девяти лет, в Республиканскую больницу №1 доставлены мальчик пяти лет и двое девочек семи лет с различными травмами, — сообщили в республиканском МЧС.

Следователь, криминалист и исполняющий обязанности руководителя СО Следкома по городу Якутску выехали на место ЧП. Также на место прибыл прокурор республиканской столицы Антон Николенко.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка причинам и условиям гибели и травмирования детей, соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности и другим вопросам, — заявили в прокуратуре.

Вечером 18 сентября в Нижнем Новгороде восьмилетний мальчик провалился в яму, которую рабочие вырыли для установки забора. Перед работами спасатели надели на мальчика каску, чтобы избежать травмирования. Ребенок в результате инцидента не пострадал. Госпитализация ему не потребовалась.