Якутия вслед за Москвой пообещала поощрить вакцинированных от COVID

https://static.news.ru/photo/73b27b9e-cf6c-11eb-bf67-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости

Глава Якутии Айсен Николаев поручил разработать меры поощрения для тех, кто привьётся от коронавируса. Об этом он рассказал в обращении к жителям региона, опубликованном на сайте правительства республики.

Решение сделать прививку, это не только готовность к медицинской процедуре. Это проявление ответственности <...>. И я считаю справедливым поддерживать ответственных людей различными преференциями, — отметил Николаев.

Он пояснил, что дал правительству и главам муниципалитетов неделю на разработку и принятие мер поощрения людей, прошедших процедуру вакцинации. По его словам, это могут быть розыгрыши ценных призов, предоставление льгот на коммунальные и транспортные услуги и другие преференции.

Глава республики отметил, что уже почти два месяца подряд суточный прирост заражения в Якутии составляет около 100 случаев. Он призвал жителей сделать выбор в пользу безопасности и привиться от коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о розыгрыше автомобилей среди москвичей, которые привьются в период с 14 июня по 11 июля. По его словам, раз в неделю будут разыгрываться пять машин стоимостью около 1 млн рублей. В Московской области в качестве приза за вакцинацию выставили квартиру.