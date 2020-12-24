31 декабря станет выходным в Якутии

https://static.news.ru/photo/11f0f282-45e7-11eb-9878-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Zhuang/Xinhua/Global Look Press

Глава Якутии Айсен Николаев объявил выходным днём 31 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства республики.

По её данным, соответствующее распоряжение глава региона подписал 24 декабря, передаёт РИА Новости.

Сегодня, 24 декабря, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об объявлении в Якутии 31 декабря 2020 года выходным днём, — рассказали в пресс-службе.

23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам объявить 31 декабря 2020 года выходным днём. Подобные указы ранее подписали десятки глав регионов. При этом якутское Министерство труда и соцразвития объявляло, что последний день уходящего года будет в регионе рабочим. Сделать 31 декабря выходным рекомендовано государственным органам, органам местного самоуправления, подведомственным им государственным и муниципальным учреждениям, а также унитарным предприятиям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года станет в регионе выходным днём, а суббота, 26 декабря, — рабочей.