В Якутии 18 человек пострадали из-за урагана

Фото: vk.com/sakhagov

Ураган и ливень обрушились на село Борогонцы в Якутии в тот момент, когда там проходили спортивные игры. Пострадали 18 человек, среди них три ребенка, написал в своем Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

Вследствие ураганного ветра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса произошло разрушение конструкций экрана и декораций для спортивных игр. При этом пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщил Николаев.

Как уточнили в МЧС по Якутии, пострадавшие получили незначительные травмы — нет ни одного перелома, только мелкие ушибы. В ведомстве добавили, что резкая непогода привела к обрушению нескольких столбов. Сейчас в республике проводятся работы по восстановлению.

Очевидцы рассказали, что ураганный ветер начал сносить беседки, срывать многочисленные конструкции, установленные на местном стадионе для организации спортивных игр. Теперь в причинах травмирования людей будет разбираться прокуратура. На место уже выехали специалисты, которые оценят произошедшее.

Ранее в Москве на фоне непогоды аэропорты массово задерживали и отменяли вылеты. Пассажирам семи рейсов пришлось резко поменять планы из-за отмен, 13 воздушных судов отправились с задержкой.