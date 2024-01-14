В Wildberries рассказали, как пожар на складе повлиял на логистику Пресс-служба Wildberries: после пожара логистика была оперативно перестроена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После пожара на складе в Шушарах логистика маркетплейса Wildberries была оперативно перестроена, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Товарный поток, который до происшествия замыкался в Санкт-Петербурге, был перенаправлен в другие города. Компания прикладывает все возможные усилия, чтобы покупатели получили свои заказы в срок, уточнил источник.

Логистика была оперативно перестроена. Товарный поток, который ранее замыкался на Санкт-Петербурге, сейчас идет напрямую в другие города. Мы делаем все возможное, чтобы товар был доставлен в срок. Благодарим наших партнеров, оказывающих поддержку, — говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что пожар на складе не повредил ни одну единицу транспорта Wildberries, как личного, так и наемного. Во время происшествия весь автопарк был перенесен на базу склада «Уткина Заводь».

Пожар на складе WIldberries в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел утром 13 января. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 70 тысяч квадратных метров, в момент происшествия на складе находилось около 1200 человек. Спустя 20 часов после начала пожара помещение все еще полыхало.