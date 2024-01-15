В Wildberries рассказали, был ли застрахован товар на сгоревшем складе В Wildberries рассказали, что товар на сгоревшем складе был застрахован

Фото: МЧС РФ

Товар, хранившийся на сгоревшем складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах, был застрахован на время хранения и транспортировки, сообщили в пресс-службе компании ТАСС. Там отметили, что в целом вопрос страхования не влияет на обязательства Wildberries перед партнерами.

У Wildberries заключен договор страхования товара в Шушарах на период его хранения и перевозки. Продавцы, чьи товары пострадали после пожара, уже сегодня начнут получать компенсации, — сказали в пресс-службе. Иные вопросы страхования имущества там не прокомментировали, сославшись на действующие договорные отношения.

Эксперт страхового рынка заявил до этого в интервью «Интерфаксу», что риски сгоревшего склада онлайн-ретейлера могли быть не застрахованы. По его словам, основным имущественным страховщиком компании считается «Ингосстрах», однако «это не означает, что клиент в этой компании страхует риски всех своих складов». В пресс-службе страховой компании, в свою очередь, агентству заявили, что «Ингосстрах» «не страховал склад и ТМЦ Wildberries в поселке Шушары Ленинградской области».

Ранее в Wildberries опровергли сообщения о якобы несработавшей пожарной сигнализации на складе в Шушарах. В пресс-службе ретейлера указали, что благодаря оповещению были эвакуированы свыше тысячи работников.

Пожар на складе в Шушарах произошел утром 13 января. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение только спустя более суток после начала возгорания. Сумма имущественного ущерба от пожара может превысить 10 млрд рублей. По словам экспертов, это сопоставимо с суммой выплат маркетплейса Ozon после возгорания на его складе летом прошлого года. При этом на ситуацию могут повлиять человеческие жертвы.