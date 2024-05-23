В Wildberries раскрыли причину визита спецназа на склад в Электростали Wildberries: на складе в Электростали проходит плановая проверка документов

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Визит спецназа на склад российского маркетплейса Wildberries связан с плановой проверкой документов в рамках работы правоохранительных органов, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что склад продолжает работу в штатном режиме, визит правоохранителей никак не отразился на работе объекта. По словам представителей компании, все сотрудники после проверки возвращаются к своим обязанностям.

На складе Wildberries в Электростали идет плановая проверка документов исполнителей в рамках работы правоохранительных органов. Склад работает в штатном режиме, текущая проверка не влияет на работу объекта. Все исполнители возвращаются к своей деятельности. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие, — пояснили в пресс-службе маркетплейса.

Федеральная антимонопольная служба ранее вынесла предупреждение Wildberries по признакам нарушения законодательства. Регулятор установил, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. ФАС получила множество обращений от граждан и организаций по этому вопросу в период с 2022 по 2023 год.

До этого в пресс-службе маркетплейса ответили на обвинения в покрытии нелегальных мигрантов. Там заявили, что в логистических центрах Wildberries работают только граждане России. Представители компании добавили, что при трудоустройстве обязательным условием является наличие разрешения на работу.