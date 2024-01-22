В Wildberries ответили на заявление Минпромторга о несоблюдении процедур Wildberries: склад в Шушарах получал заключение о соответствии всем регламентам

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах получал заключение о соответствии всем необходимым требованиям, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Так маркетплейс прокомментировал заявление Минпромторга о том, что склад не прошел все необходимые процедуры приемки.

Мы не раз заявляли, что склад в Шушарах получал ЗОС — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности, — заявили в пресс-службе.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг находит странным факт работы склада компании в Шушарах. Он отметил, что ведомство имеет данные о том, что помещение не прошло необходимые процедуры приемки. По словам Евтухова, по данному вопросу ожидаются дополнительные разбирательства.

Крупный пожар на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах произошел на прошлой неделе. В момент инцидента в здании находилось около 1200 человек, официальная информация о пострадавших не поступала. Горящий склад попал на видео, снятое пассажирами летевшего в Петербург самолета. Склад выгорел полностью менее чем за два часа, возбуждено уголовное дело.

Спустя неделю после инцидента на связь впервые вышла генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Она опубликовала видеообращение к продавцам, партнерам и клиентам, в котором поблагодарила всех за поддержку компании в сложный период, а также заверила, что пожар стал испытанием и для предприятия, и для нее лично.