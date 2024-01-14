В Wildberries открыли горячую линию после пожара в Шушарах

Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA/TASS

Онлайн-ретейлер Wildberries открыл горячую линию после пожара на складе в Шушарах, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Операторы принимают обращения от близких и родственников сотрудников, с которыми они не могут связаться после ЧП.

Во время эвакуации некоторые исполнители склада вынужденно остались без связи. Поэтому мы открываем круглосуточную горячую линию для тех, кто не смог связаться со своими близкими и родственниками, которые 13 января могли быть на складе в Шушарах. <...> Обратитесь по номеру телефона (495) 775-55-57, и мы обязательно вам поможем, — сообщили в Wildberries.

В компании призвали людей не попадаться на уловки мошенников, которые пытаются использовать сложившуюся ситуацию в своих корыстных целях. Ранее в Wildberries сообщили, что начнут выплачивать компенсации продавцам за утраченный товар в результате пожара на петербургском складе с 15 января.

Пожар на складе WIldberries в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел утром 13 января. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 70 тысяч квадратных метров, в момент возгорания на складе находилось около 1200 человек. Спасатели до сих борются с огнем.