В Wildberries опровергли сообщения о сбое сигнализации на сгоревшем складе

Фото: Петр Косцов/ТАСС

Сообщения о несработавшей пожарной сигнализации на складе Wildberries в Шушарах не соответствуют действительности, рассказали NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Благодаря ей были эвакуированы свыше тысячи работников.

13 января на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. В 07:20 утра штатно сработала пожарная сигнализация. Благодаря этому были оперативно эвакуированы 1200 занятых на складе, — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что горячая линия Wildberries продолжает работать и искать сотрудников, с которыми не удается установить связь после пожара на складе. Согласно информации пресс-службы ретейлера, устанавливается местонахождение 49 человек. Поиск работников осложняется тем, что многие сотрудники склада потеряли свои мобильные телефоны при эвакуации.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе Wildberries только спустя более суток после начала пожара. Сумма имущественного ущерба от пожара может превысить 10 млрд рублей. По словам экспертов, это сопоставимо с суммой выплат маркетплейса Ozon после возгорания на его складе летом прошлого года. При этом на ситуацию могут повлиять человеческие жертвы.