В Выборге двое иностранцев пытались незаконного пересечь границу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двоих граждан одной из стран Ближнего Востока задержали в заснеженной лесополосе на границе с Финляндией, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники службы застали нарушителей с поличным. При себе у мужчин были документы, рюкзаки с теплыми вещами, деньги и мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору». Выборгский городской суд отправил подозреваемых под стражу.

В управлении отметили, что за незаконное пересечение границы и попытку совершения такого преступления предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В последнем случае возможно наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.