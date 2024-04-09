В Вязьме увеличили число специалистов, работающих на месте обрушения моста Порядка 455 человек устраняют последствия обрушения моста в Вязьме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста до 455 человек, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале. По его словам, в работе задействовано 55 единиц техники.

Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники задействовали для устранения последствий обрушения путепровода в Вязьме, — написал Анохин.

Ранее в Смоленской области обвалился Панинский автомобильный мост. В момент обрушения по переправе ехали грузовик и легковой автомобиль. Пострадали три человека, в том числе ребенок, кроме того, погибла женщина, которая находилась в упавшей вместе с мостом машине. Состояние четырех пострадавших оценивалось как средней степени тяжести. Двоих, в том числе несовершеннолетнего, отправили на амбулаторное лечение.

До этого Telegram-канал WarGonzo допустил, что крушение Панинского автомобильного моста в Вязьме Смоленской области могло произойти в результате диверсии. По информации журналистов, инцидент перекрыл движение поездов в Белоруссию, поскольку дорога имеет стратегическое значение для сообщения с соседней республикой.

Также в Иркутской области рухнул мост через реку Полива в Усть-Илимском районе на границе с Красноярским краем. Губернатор региона Игорь Кобзев констатировал, что переправа не выдержала тяжести лесовоза.