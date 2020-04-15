В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус

В Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них у обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме.
Как
Случаи в Вяземском районе связаны с заносом инфекции в СОГБУ «Вяземский ДИПИ», — цитирует агентство сообщение регионального оперативного штаба.
Отмечается, что большая часть новых случаев носит бессимптомный характер. Ранее коронавирус был выявлен у одного из сотрудников дома-интерната.
Как писал NEWS.ru, власти запретили въезд в город Смоленской области из-за коронавируса. Причиной стало подозрение на коронавирус у 86 жителей города и один подтверждённый случай.
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