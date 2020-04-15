В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус

https://static.news.ru/photo/efbedf5a-7f10-11ea-975c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них у обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество заболевших в регионе выросло на 51 человек и 50 из них оказались в Вязьме.

Случаи в Вяземском районе связаны с заносом инфекции в СОГБУ «Вяземский ДИПИ», — цитирует агентство сообщение регионального оперативного штаба.

Отмечается, что большая часть новых случаев носит бессимптомный характер. Ранее коронавирус был выявлен у одного из сотрудников дома-интерната.

Как писал NEWS.ru, власти запретили въезд в город Смоленской области из-за коронавируса. Причиной стало подозрение на коронавирус у 86 жителей города и один подтверждённый случай.