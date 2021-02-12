В Вязьме перезахоронили останки 126 погибших в войне 1812 года

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Останки французских и российских солдат, погибших во время заключительного этапа войны 1812 года, перезахоронили в Вязьме.

Церемония состоялась на Екатерининском кладбище, рассказала РИА Новости глава администрации Вяземского района Инна Демидова. Проведению мероприятия не помешали метель и сильный мороз. Церемонию посетили французские дипломаты, представители рода принцев Мюратов и дома Романовых, также участвовали около сотни реконструкторов в аутентичной военной форме эпохи Наполеона. В ходе мероприятия прозвучали гимны России и Франции. Католический и православный священники провели литургию.

Останки 120 солдат, погибших в Вязьме при отступлении армии Наполеона в ноябре 1812 года, а также трёх женщин и трёх детей, в 2019 году нашла российско-французская археологическая экспедиция, организованная Фондом развития русско-французских исторических инициатив. Всех перезахоронили в братской могиле. По словам Демидовой, определить национальную принадлежность погибших солдат довольно сложно.

Как писал NEWS.ru, власти Чехии в декабре 2021 года устроят масштабную реконструкцию Аустерлицкого сражения. В театрализованном представлении примут участие около 1,5 тысячи реконструкторов из 15 государств. Знаменитая битва состоялась 2 декабря 1805 года на юго-востоке республики у города Славков (немецкое название — Аустерлиц).