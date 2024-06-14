В ВСУ признали слабость F-16 перед ВС РФ: новости СВО на утро 14 июня

Фото: defense.gov

F-16

Удары российской армии по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ) препятствуют взлетам истребителей F-16, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков. По его словам, истребители очень требовательны к условиям использования.

В этом плане советские самолеты намного более неприхотливы, отметил офицер СБУ. Это объясняется установленным сверху воздухозаборником, констатировал он.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 13 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Попытки ВСУ усилить позиции пошли прахом благодаря российским военным

Группировка «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротацию, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники противника.

Кроме того, в ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, подытожил спикер.

Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Воронежской области с помощью беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, но нескольким дронам удалось нанести предприятию незначительные повреждения. Минобороны РФ не комментировало информацию.

На данный момент на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается, подчеркнул Гусев.

ВС РФ взяли под контроль 70% Часова Яра

Часов Яр в ДНР на сегодняшний день примерно на 70% находится под контролем ВС РФ, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, российские военные обошли город с западной стороны, отрезая подвоз вооружения и продовольствия.

Кроме того, Водолацкий рассказал, что ВС РФ продолжают продвижение по населенному пункту. Тогда он отметил, что среди пленных в Часове Яре много мобилизованных украинцев, «пойманных на улице».

Фото: МО РФ

Мирные жители пострадали при атаке украинских БПЛА на Белгородскую область

Село Маломихайловка под Шебекино в Белгородской области дважды за день подверглось атакам дронов-камикадзе, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Четыре мирных жителя пострадали, двое из них получили контузию.

По его словам, еще один БПЛА атаковал легковой автомобиль, который в итоге полностью сгорел. Также оказалась посечена стоящая неподалеку машина и забор частного домовладения.

Аргентина передумала отдавать неработающие самолеты Украине

Правительство Аргентины заверяет, что не будет передавать Украине штурмовики французского производства Super Etendard, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. По его словам, переговоры на эту тему действительно были, однако сейчас положение дел изменилось.

Байден высказался об ударах ВСУ американским оружием вглубь России

Администрация Соединенных Штатов никогда не одобряла нанесение ударов своим вооружением вглубь российской территории, заявил глава США Джо Байден на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции. По его словам, эта позиция осталась неизменной.

Байден отметил, что американским оружием можно наносить удары в районе российско-украинской границы только в одном случае: для «возможности уничтожать и противодействовать тому, что идет через эту границу».

В США объяснили условия соглашения по безопасности с Украиной

Соединенные Штаты не будут посылать свои войска на Украину по условиям подписанных гарантий безопасности, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров. По его словам, Вашингтон сосредоточится на поставках оружия и боеприпасов.

Читайте также:

«Изнанка»: ВКС России разнесли авиабомбами место совещания офицеров ВСУ

Военный эксперт назвал признак полного провала ВСУ на фронте

«Кровавый подарок Макрону»: зачем ВСУ теракты в ЛНР и Херсонской области