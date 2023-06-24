В Воронежской области взорвали мост

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash утверждает, что между поселком Анна и городом Борисоглебск в Воронежской области взорвали мост. Опубликованы видеокадры очевидцев, находящихся неподалеку от переправы. По данным Telegram-канала Baza мост уцелел.

Baza в свою очередь опубликовала видеозапись очевидцев, которые после произошедшего проезжали мостовое сооружение на автомобиле. Пассажиры авто запечатлели большую воронку, свидетельствующую о том, что по мосту был запущен снаряд. В метрах воронки повалены и посечены кусты и деревья.

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Согласно информации Baza, в результате взрыва на мосту пострадала семейная пара и их трехлетний ребенок, им потребовалась медпомощь. О степени их травм не сообщается.

Ранее 24 июня на воронежской нефтебазе произошел взрыв. Одна из жительниц города сняла это на видео. Другой очевидец рассказал, что во время работы в СНТ «Горняк» он и несколько его коллег слышали звук вертолета перед взрывом.

Также Telegram-канал Baza сообщил 24 июня о крушении самолета Ан-24 в Воронежской области. По его данным, воздушное судно разбилось в районе населенного пункта Кантемировка, погибли три человека.