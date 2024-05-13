В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА Гусев: опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Фото: МО Украины

Режим опасности атаки беспилотников введен на территории Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Российская ПВО готова к отражению возможной атаки, предупредил он.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — добавил глава области.

Ранее ТАСС передавал, что в многоквартирном доме в Белгороде, который частично обрушился после удара Вооруженных сил Украины, появилась угроза возгорания. Под завалами было обнаружено очаговое тление, уточнили журналисты.

Минобороны России 12 мая сообщило, что ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Кроме того, МЧС информировало, что произошло повторное обрушение жилого дома, пострадавшего от обстрела. Никто из сотрудников ведомства при этом не пострадал. В ведомстве подтвердили, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, в том числе двоих детей.