В Воронежской области ввели режим КТО

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), передает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет. Также режим КТО введен в Москве и Московской области.

Вместе с тем, сообщается, что в Тульской области и Ставропольском крае усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции, — говорится в сообщении.

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Контртеррористическая операция — правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. Среди них проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров и ряд прочих мер.

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