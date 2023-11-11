В Воронежской области восстановили движение на трассе М-4 «Дон»

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На 662-м километре автотрассы М-4 «Дон» в Воронежской области восстановили движение машин, сообщила пресс-служба компании «Автодор». До этого движение было остановлено из-за ДТП в Павловском районе области днем 10 ноября. Водитель грузовика Renault с полуприцепом не справился с управлением и въехал в опору цифрового стенда, которая упала на проезжую часть. Мужчина скончался на месте.

Движение на 662-м км М-4 «Дон» запущено в сторону Москвы, — говорится в сообщении «Автодора».

В деревне Кутьино около подмосковного Подольска 10 ноября произошло обрушение моста. В момент происшествия по мосту ехал автомобиль, который упал вместе с пролетом. Позже стало известно, что в результате обрушения пострадала 60-летняя сотрудница Института военной истории, которая находилась за рулем автомобиля.

Также 11 сентября стало известно, что трое детей и девять взрослых получили травмы в результате ДТП на трассе М-4 «Дон». Десять пострадавших доставлены в больницу. Авария произошла в ночь в Динском районе Краснодарского края. На 22-м км трассы столкнулись пассажирская «Газель» и грузовой автомобиль.

До этого сообщалось об аварии с участием большегруза и четырех легковых автомобилей у контрольно-пропускного пункта при въезде в Карелию. Инцидент произошел на трассе «Сортавала». Погибли два человека.