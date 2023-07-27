В Воронежской области во дворе частного дома обнаружили беспилотник

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Беспилотник самолетного типа упал во дворе частного в Верхнехавском районе Воронежской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона. На месте падения БПЛА работают представители спецслужб.

В частном подворье в Верхнехавском районе обнаружен БПЛА самолетного типа. Место обнаружения БПЛА оцеплено. По предварительным данным, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT 27 июля сообщил об атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на село Лозовая Рудка, расположенное в Белгородской области. По данным канала, дрон сбросил на населенный пункт взрывчатку ВОГ-17, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

26 июля украинский министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Киев ежемесячно теряет в ходе боевых действий тысячу беспилотников. По его данным, число сбитых БПЛА в месяц может достигать 10 тысяч.