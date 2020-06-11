В Воронежской области умер первый медик с COVID-19

https://static.news.ru/photo/1ffc5e6c-abef-11ea-a7d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Правительство Воронежской области сообщило о первой смерти медицинского работника от COVID-19. Жертвой болезни стала санитарка местной больницы.

Умерла санитарка приёмного отделения больницы Воронежа № 3 Татьяна Терновых. У неё был коронавирус, но она не работала с пациентами с таким диагнозом или с подозрением на него, — говорится в сообщении ведомства.

Женщина подхватила вирус в быту. Таким образом, число погибших от COVID-19 в области выросло до 21, передаёт РИА Новости.

Число выздоровевших от этой инфекции на данный момент в РФ составляет 261 150 человек, скончались от COVID-19 6532 пациента.

Как ранее передавал NEWS.ru, врач — анестезиолог-реаниматолог Игорь Татаркин, который работал в Курском противотуберкулёзном диспансере, умер с подтверждённым коронавирусом.