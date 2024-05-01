В Воронежской области предупредили об угрозе атаки БПЛА Губернатор Гусев: опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Фото: МО Украины

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов введен в Воронежской области, передал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Глава области призвал воронежцев сохранять спокойствие и следить за актуальной информацией из официальных источников.

Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — подчеркнул он.

До этого режим опасности атаки БПЛА объявили в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его информации, силы противовоздушной обороны готовы к отражению нападения. В пресс-службе ГУ МЧС также написали, что данный режим был введен и в Белгородской области. В ведомстве призвали местное население быть бдительными.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении над Тульской и Московской областями двух украинских малоразмерных воздушных шаров (МВШ). Их атаку пресекли средства ПВО. За сутки до этого система противовоздушной обороны сбила второй за ночь беспилотный летательный аппарат над Тульской областью. Разрушений и пострадавших не было.