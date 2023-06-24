В Воронежской области отменили все массовые мероприятия

Фото: Администрация Воронежа

Все массовые мероприятия отменены в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что ситуация в области стабильная, попросил сохранять выдержку и спокойствие.

Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, — написал он.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия. До этого он попросил жителей города не покидать свои дома и воздержаться от поездок в центр.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Глава горадминистрации Алексей Логвиненко сообщил, что в Ростове-на-Дону временно изменена схема движения общественного транспорта. Он отметил, что принимаются все меры для обеспечения жизнедеятельности города.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Меры безопасности также усилены и в Подмосковье.

В то же время жителям Воронежской области рекомендовано временно воздержаться от использования трассы М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин. Местные власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности населения области.