В Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА Гусев: опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов введен на территории Воронежской области, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, средства противовоздушной обороны готовы к отражению удара.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над регионом. Пострадавших среди мирного населения зафиксировано не было, уточнил он. Повреждений объектов инфраструктуры также не обнаружили, заключил глава области.

До этого Минобороны России передавало, что ВС РФ отразили новую атаку Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По данным ведомства, система противовоздушной обороны сбила в небе над регионом шесть снарядов, выпущенных из РСЗО «Град». Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша писал, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник на территории Дзержинского района, атака была отражена в ночные часы.