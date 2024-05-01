В Воронежской области обнаружили и сбили два БПЛА самолетного типа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Воронежской области обнаружены и сбиты два БПЛА самолетного типа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Примерно за час до это он объявил в области воздушную тревогу.

По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме, — написал губернатор.

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки на объекты в Белгородской области около 20:00 мск 30 апреля, использовав один беспилотник самолетного типа, информировали ранее в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, дрон сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

До этого Минобороны РФ заявило об ударе трех украинских беспилотников по объектам на территории страны. Средствами противовоздушной обороны два аппарата были сбиты над Курской областью и еще один — над Белгородской областью.

Также сообщалось, что ВСУ атаковали «Газель» на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Петровка Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в транспортном средстве выбиты стекла, посечен кузов. В результате происшествия никто не пострадал.