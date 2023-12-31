Еще в одном районе Воронежской области отменены праздничные мероприятия Праздничные мероприятия отменили в Бутурлиновском районе из-за ЧП в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все массовые праздничные мероприятия отменили в приграничном Бутурлиновском районе Воронежской области из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает администрация района в социальной сети «ВКонтакте». В администрации призвали местных жителей отнестись с пониманием к принятому решению.

В связи с произошедшими трагическими событиями в Белгороде антитеррористической комиссией Бутурлиновского района принято решение об отмене всех массовых праздничных мероприятий на территории муниципалитета, — говорится в сообщении.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. В результате погибли 24 человека, более 100 получили ранения различной степени тяжести. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В этот день массовые праздничные мероприятия отменили в граничащем с Украиной Россошанском районе Воронежской области. Администрация муниципалитета уточнила, что меры приняты с целью обеспечения безопасности.

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан сообщил об отмене в городе новогодних мероприятий из-за трагедии в Белгороде. В свою очередь мэр Благовещенска Олег Имамаев также объявил об отмене праздничного салюта в городе. Как и его коллега, он счел праздник неуместным и предложил горожанам отметить наступление Нового года с семьей.