В Воронеже задержали мужчину, сорвавшего с ребенка патриотическую нашивку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские в Воронеже задержали мужчину за проявление агрессии к подросткам в Железнодорожном районе, сообщает региональное ГУ МВД. По данным правоохранителей, в мае этого года он нецензурно выразился в адрес несовершеннолетних и совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация об агрессивном поведении мужчины на территории Железнодорожного района. <...> Сегодня он был задержан полицейскими и доставлен в ОП № 1 УМВД России по городу Воронежу для дальнейшего разбирательства, — говорится в сообщении.

Внимание правоохранительных органов 38-летний мужчина привлек в ходе мониторинга интернета. Ряд Telegram-каналов ранее опубликовали видео, снятое, как утверждается, в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. На кадрах женщина критикует знакомого за то, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО.

В отношении задержанного составлены два протокола об административных правонарушениях. Один — за мелкое хулиганство, второй — за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Материалы будут направлены для рассмотрения и принятия решения в Железнодорожный районный суд города Воронежа, — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Ранее сообщалось об административном деле, которое заведено на блогера Сашу Шпака. Его подозревают в дискредитации российской армии. Сам Шпак с 2022 года проживает в Турции и выступает против проведения военной операции на Украине.