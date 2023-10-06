В Воронеже задержали иностранца, ранившего подростка в шею

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Воронеже задержали приезжего, который ранил 15-летнего подростка в шею, сообщает Lenta.ru. Мужчина напал на ребенка возле одного из жилых домов. Каким именно предметом злоумышленник нанес травму пострадавшему, пока не установлено.

Как отмечается, задержанному 54 года. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В августе в Саранске 47-летний ранее судимый мужчина и его состоящий на учете в полиции 13-летний ребенок избили и ранили ножом 14-летнего подростка после того, как между детьми произошел конфликт. Пострадавший попал в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, переломы костей носа, резаную рану левой голени. Мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что подросток убил отца в Тюменской области из-за опасений за свою мать. Выпившие супруги поссорились, мужчина обвинил ее в неверности и попытался ударить. 14-летний школьник застрелил своего отца на глазах у матери и двоюродного брата, который и сообщил в полицию о произошедшем.

До этого суд назначил психиатрическую экспертизу 14-летней школьнице из Новосибирской области, которая напала на одноклассницу и изрезала ей лицо канцелярским ножом в лесу. Пострадавшая позже рассказала, что нападавшая вынашивала план нападения два года.