В Воронеже за растрату задержали вице-мэра города

https://static.news.ru/photo/ce08621c-f8f2-11ea-9881-fa163e074e61_660.jpg Владимир Левцев Фото: voronezh-city.ru

Замглавы администрации Воронежа задержали по подозрению в присвоении и растрате. По версии следствия, Владимир Левцев похитил более 1,5 млн рублей на должности директора ГУП «Облкоммунсервис». Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. сегодня прошли обыски по месту работы и месту жительства чиновника. В следственных мероприятиях участвовали сотрудники УФСБ по Воронежской области.

Также сегодня стало известно о ранее возбужденном управлением СКР деле по статье о получении взятки в особо крупном размере. Его фигурантом является бывший директор «Облкоммунсервиса» Георгий Дятлов. Сыщики считают, что он получил деньги от представителя подрядной организации за подписание актов выполненных работ в рамках федеральной целевой программы.

Левцева и Дятлова доставили в воронежское управление СКР. По данным источника ТАСС, их допросили. По информации собеседника издания «Коммерсант», Левцев задержан.

Владимир Левцев перешёл на работу в администрацию города с поста директора регионального Фонда капремонта.

Ранее NEWS.ru писал, что главу подмосковного городского округа Клин заподозрили в растрате бюджета. Сотрудник управления СКР Московской области начали доследственную проверку причастности Алёны Сокольской к фиктивному трудоустройству своей прислуги в детские сады муниципалитета и оплаты их труда из казны.