В Воронеже взрыв самогонного аппарата повредил окна на балконе многоэтажки

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Окна на балконе квартиры многоэтажного дома в Воронеже оказались повреждены в результате взрыва самогонного аппарата, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону. По его словам, взрыв не привел к возгоранию.

По адресу Владимира Невского, 38б, на втором этаже произошел хлопок. Вызов на 112 поступил в 20.54 (мск). Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата, — цитирует агентство собеседника.

Он добавил, что в данном случае помощь пожарных не потребовалась, поскольку оказались повреждены лишь окна на балконе квартиры, в которой произошло ЧП.

В городе Волгодонск в Ростовской области спасатели вызволили местного жителя из-под завалов гаража, который обрушился в результате взрыва бытового газа. По словам соседей, там хозяин помещения гнал самогон. О том, что взрыв в гараже оказался несчастным случаем, а не диверсией, позже рассказал мэр города Сергей Макаров. Он отметил, что никаких взрывных устройств и следов взрывчатки не было обнаружено.

Ранее сообщалось, что в четырехквартирном жилом доме в Саратове произошел взрыв газа. В результате ЧП в доме на улице Арбатская пострадал один человек, его оперативно госпитализировали.