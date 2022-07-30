В Воронеже трое мужчин скончались в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое мужчин скончались в следственном изоляторе в Воронеже, обстоятельства их смерти устанавливает Следственный комитет России, сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства. Тела мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. На месте происшествия работает следователь.

Следственными органами СУ СК РФ по Воронежской области устанавливаются обстоятельства смерти трех мужчин в следственном изоляторе города Воронежа, — говорится в сообщении.

В данный момент выясняются причины произошедшего, по итогам проверок будет принято процессуальное решение.

По сведениям Telegram-канала «112», арестанты СИЗО скончались от отравления наркотиками. Помимо троих умерших, еще двое госпитализированы, один из которых находится в реанимации. Руководство СИЗО и следователи выясняют, кто мог пронести арестванным запрещенные вещества.

Ранее в СИЗО «Лефортово» в Москве скончался заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Он умер через три дня после ареста по делу о госизмене. Как сообщала дочь ученого Алина Миронова, у исследователя была четвертая стадия рака.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что арестовавшим 54-летнего ученого нужно было «получше подумать». Он отметил, что в России недостаточно часто используют более мягкие меры пресечения.