В Воронеже сотрудников ГИБДД задержали по подозрению во взятках

https://static.news.ru/photo/c5e61f76-7a88-11eb-94c1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники УФСБ задержали в Воронежской области командира роты отдельного батальона ДПС и командира взвода той же роты по подозрению в систематическом получении взяток от подчинённых.

По предварительным данным, в период с февраля 2019 года по февраль 2021 года в г. Павловске 39-летний командир роты и 38-летний командир взвода роты ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области получали от подчинённых незаконное денежное вознаграждение в общем размере около 100 тысяч рублей ежемесячно, — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что за взятки задержанные обещали подчинённым «покровительство и попустительство по службе». Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Суд уже избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал NEWS.ru, в администрации Рубцового района Алтайского края прошли обыски, в ходе которых был задержан один из сотрудников. Обыски проводились в рамках возбуждённого уголовного дела по ст. 290 УК РФ «Получение взятки», при этом размер взятки задержанного чиновника не раскрывается.