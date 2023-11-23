Агент СБУ под видом доставщика еды готовил теракт против офицера ВС РФ В Воронеже задержали агента СБУ, готовившего теракт против офицера ВС РФ

Фото: СБУ

В Воронеже ФСБ задержала подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. По данным ведомства, злоумышленник готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военнослужащего, а для конспирации использовал форму доставщика еды. Против кого готовился теракт, не сообщается.

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ, — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ФСБ, украинские спецслужбы завербовали задержанного в Харьковской области в сентябре 2022 года. По версии ведомства, он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего приехал в Россию. СБУ поставила перед ним задачу убить высокопоставленного российского военнослужащего, подорвав его. Мужчина уже дал признательные показания.

У задержанного изъяли СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный паспорт гражданина России, используя который он должен был покинуть страну после совершения преступления, — отметили в спецслужбе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Решается вопрос о квалификации действий задержанного как подготовка к теракту (ст. 30 ст. 205 УК РФ). Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность местного жителя, занимавшегося вербовкой граждан в украинскую террористическую организацию. Задержание подозреваемого попало на оперативное видео.