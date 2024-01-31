В Воронеже поймали занимавшихся сексом за деньги мигрантов-трансгендеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронеже пресекли работу салона на улице Средне-Московской, где транс-женщины из Центральной Азии оказывали интимные услуги, сообщает Telegram-канал SHOT. Задержаны три мигранта, одного из них депортируют в Узбекистан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

О подозрительной деятельности заявили местные жители. При проверке выяснилось, что один из мигрантов не имеет даже разрешения на нахождение в РФ.

Прибывший на место участковый уполномоченный полиции задержал иностранцев и доставил их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки выяснилось, что у одного из задержанных, гражданина Узбекистана, отсутствуют документы, разрешающие пребывание и проживание на территории РФ, — сообщили в МВД корреспонденту Voronezh1.ru.

По сведениям Telegram-канала «Многонационал», еще одного гражданина Узбекистана тоже выдворят на родину. Авторы канала утверждают, что трансгендеры, помимо «работы», пропагандировали ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в интернете.

Похожий случай зарегистрирован в Дагестане. Там сотрудники правоохранительных органов выявили сеть массажных салонов, в которых оказывали интимные услуги. По данным полиции, организация проституции была пресечена в Махачкале, Дербенте и Каспийске, всего в схему было вовлечено более 50 девушек.