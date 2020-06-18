В Воронеже начали лечить заразившихся COVID-19 плазмой выздоровевших

Воронежские медики начали лечить пациентов с коронавирусом путём переливания им плазмы от уже переболевших.
Пока данный метод лечения применяется в тестовом режиме,
На данный момент в регионе зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. В начале июня суточный прирост заболевших несколько раз превышал 100 человек, а в последнюю неделю ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших в области с начала пандемии составляет более 2,3 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 27 человек.
В целом по России зафиксирована 561 тысяча случаев коронавирусной инфекции. Справились с заболеванием 313,9 тысячи пациентов. С начала пандемии скончались 7,6 тысячи человек.
Как ранее писал NEWS.ru, первыми в России метод лечения заражённых коронавирусом плазмой выздоровевших применили столичные медики. К концу мая донорами плазмы стали более 670 жителей Москвы.
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