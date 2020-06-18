В Воронеже начали лечить заразившихся COVID-19 плазмой выздоровевших

https://static.news.ru/photo/9c63d98a-b17b-11ea-ae2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воронежские медики начали лечить пациентов с коронавирусом путём переливания им плазмы от уже переболевших.

Пока данный метод лечения применяется в тестовом режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной департамент здравоохранения.

На данный момент в регионе зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. В начале июня суточный прирост заболевших несколько раз превышал 100 человек, а в последнюю неделю ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших в области с начала пандемии составляет более 2,3 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 27 человек.

В целом по России зафиксирована 561 тысяча случаев коронавирусной инфекции. Справились с заболеванием 313,9 тысячи пациентов. С начала пандемии скончались 7,6 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, первыми в России метод лечения заражённых коронавирусом плазмой выздоровевших применили столичные медики. К концу мая донорами плазмы стали более 670 жителей Москвы.