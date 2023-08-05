Мужчина сломал нос 16-летнему попутчику в воронежской маршрутке Житель Воронежа сломал нос 16-летнему подростку из-за разговора по телефону

Фото: shutterstock.com

В салоне маршрутки в Воронеже между мужчиной и 16-летним подростком вспыхнул конфликт, в результате чего первый бросился на молодого человека с кулаками и начал его душить, сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж». У подростка сломан нос, он жалуется на головные боли, его родители обратились с заявлением в полицию.

По словам матери потерпевшего, ее сын разговаривал по телефону, что не понравилось другому пассажиру. Он высказал мальчику претензию, на что тот ответил: «А вы кто?», уточняет РЕН ТВ.

Пассажиры пришли на помощь и попытались разнять мужчину и подростка. При этом водитель маршрутки никак не отреагировал на конфликт.

Ранее в Екатеринбурге местный житель избил 13-летнего мальчика и его щенка в лифте многоэтажного дома. Собака подростка проявила интерес к другому псу, которого увидела в открывшемся лифте, но хозяин того животного принялся избивать чужую собаку. Когда мальчик взял своего питомца на руки, сосед по дому начал избивать и ребенка.

До этого в московской школе педагог избил восьмиклассника во время урока по финансовой грамотности. Мужчину возмутили длинные волосы ученика, и он потребовал от него покинуть кабинет, а когда молодой человек отказался, учитель повалил его, а после вытащил из кабинета и начал избивать.