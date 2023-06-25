В Воронеже ликвидировали пожар с горящим резервуаром на нефтебазе МЧС: в Воронеже ликвидировали пожар с горящим резервуаром с керосином на нефтебазе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа успешно потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Возгорание произошло из-за утечки из резервуара с авиационным топливом.

Пожар был устранен в 00:40. Для борьбы с огнем были задействованы 97 специалистов и 31 техническая единица, — говорится в официальном заявлении.

Согласно предоставленной информации, резервуар вместимостью 5000 кубических метров, содержащий керосин, загорелся на территории размером 800 квадратных метров. Отмечается, что никаких жертв или пострадавших нет.

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Одна из жительниц Воронежа сняла момент взрыва на нефтебазе на видео. Другой очевидец рассказал, что во время работы в СНТ «Горняк» он и несколько его коллег слышали звук вертолета перед взрывом.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило о жесткой посадке вертолета Ми-8 в городе Павловске под Воронежем. По предварительным данным, пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что между поселком Анна и городом Борисоглебском в Воронежской области взорвали мост. Согласно видео от очевидцев, сооружение в итоге уцелело. Пассажиры авто запечатлели большую воронку, свидетельствующую о том, что по мосту был запущен снаряд. В метрах от воронки повалены и посечены кусты и деревья.