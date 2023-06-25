Пожар на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа успешно потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Возгорание произошло из-за утечки из резервуара с авиационным топливом.
Пожар был устранен в 00:40. Для борьбы с огнем были задействованы 97 специалистов и 31 техническая единица, — говорится в официальном заявлении.
Согласно предоставленной информации, резервуар вместимостью 5000 кубических метров, содержащий керосин, загорелся на территории размером 800 квадратных метров. Отмечается, что никаких жертв или пострадавших нет.
Одна из жительниц Воронежа сняла момент взрыва на нефтебазе на видео. Другой очевидец рассказал, что во время работы в СНТ «Горняк» он и несколько его коллег слышали звук вертолета перед взрывом.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило о жесткой посадке вертолета Ми-8 в городе Павловске под Воронежем. По предварительным данным, пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что между поселком Анна и городом Борисоглебском в Воронежской области взорвали мост. Согласно видео от очевидцев, сооружение в итоге уцелело. Пассажиры авто запечатлели большую воронку, свидетельствующую о том, что по мосту был запущен снаряд. В метрах от воронки повалены и посечены кусты и деревья.