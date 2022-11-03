В Воронеже конфеты с портретом Путина оценили в 5 тысяч рублей

Фото: Жанна Новикова/vk.com

Жители Воронежа обнаружили в продаже на местном рынке конфеты с изображением главы государства Владимира Путина. Цену за один килограмм сладостей продавец установил в 4950 рублей, сообщает Medialeaks. Конфеты так и называются — «Президент». На обертке указано, что это трюфель ручной работы.

Производителем конфет является кондитерская фабрика Golden Candies. На ее сайте цена за килограмм конфет составляет 3700 рублей. В состав конфет, помимо прочих ингредиентов, входят водка «Царская золота» и перец чили.

В трюфеле «Президент» мы постарались отразить определяющие черты главы государства: самообладание, спокойствие и харизматичность выражены теплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие — в раскрывающейся остроте перца чили, — говорится в описании конфет на сайте фабрики.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон который уже давно конфликтует со своим российским коллегой Владимиром Соловьёвым, обратился к последнему с предложением «пососать «Гордона в шоколаде». Дело в том, что под брендом украинского журналиста выпускаются соответствующие конфеты.

Помимо этого, Гордон решил отправить оппоненту в подарок кружку, на которой появляется его изображение в очках и с голым торсом. Фото становится заметным после того, как в кружку попадает горячая вода.