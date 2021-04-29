В Воркуте восемь многоквартирных домов навсегда отключат от коммуникаций

https://static.news.ru/photo/013e751c-a8fd-11eb-b3ee-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Obolensky/wikimedia.org

Власти Коми и заполярной Воркуты намерены до конца отключить от коммуникаций восемь многоквартирных домов. Оставить их полностью безжизненными решено в рамках программы «управляемого сжатия» города. Для этого придётся переселить 41 семью, передаёт ТАСС со ссылкой на главу республики Владимира Уйбу.

По его словам, люди переедут из малонаселённых посёлков в более многолюдные районы Воркуты, с более подходящей инфраструктурой. При этом квартиры, которые им предоставят, предварительно будут отремонтированы.

В докладе региональному парламенту об итогах работы правительства Коми в 2020 году Уйба рассказал, что сокращая «неэффективные расходы местного бюджета на содержание избыточной инфраструктуры», уже переселили 75 семей. Предыдущие восемь домов, в которых они жили, также отключили от всех систем жизнеобеспечения. Кроме этого, был полностью закрыт Советский микрорайон.

В общей сложности за четыре года «управляемого сжатия» были переселены 360 семей из посёлков Воргашор, Северный, микрорайонов Советский и Цементнозаводский. Общая экономия бюджета к концу 2021 года составит порядка 100 млн рублей.

Мой оптимизм относительно будущего Инты и Воркуты связан с тем, что уже сегодня на эти два арктических моногорода приходится почти 85% объёма всех инвестиций и три четверти новых рабочих мест, заявляемых потенциальными резидентами Арктической зоны. На сегодня таких проектов заявлено 32 с общим объёмом инвестиций почти 6 млрд рублей и планом создания 960 новых рабочих мест, — рассказал в своём докладе Уйба.

Воркутинские посёлки создавались возле угольных шахт, а после их закрытия в постсоветские годы опустели. Остались полузаселённые дома, но из-за того, что в них проживают по несколько семей, здания приходится отапливать целиком.

За счёт программы «управляемого сжатия» власти рассчитывают избавить город от дополнительных расходов. С 2017 по 2025 год предусмотрено поэтапное переселение более 800 семей из 50 таких домов, а также переселение жителей посёлка Воргашор из его малозаселённой части в более обжитую.

В общей сложности в состав городского округа Воркута входят сам город и семь близлежащих посёлков. Другие семь населённых пунктов уже были закрыты или преобразованы в микрорайоны города.

Ранее британское издание Daily Mail обнародовало апокалиптичные фотоснимки из микрорайона Цементнозаводский. Из-за отсутствия жильцов большинство отключённых от коммуникаций многоэтажек превратились в огромные глыбы льда, что шокировало европейцев.