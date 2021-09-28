В Вологодской области застрелили женщину

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Полиция Кирова возбудила уголовное дело в отношении сотрудника УБЭП, который подозревается в хищении из продуктового магазина платёжных терминалов. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

На неизвестного сотрудника полиции, похитившего платёжные терминалы, его коллегам пожаловался владелец небольшого магазина в Кирове. По его словам, летом к нему зашёл посетитель и под предлогом борьбы с азартными играми...