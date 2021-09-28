В Вологодской области застрелили женщину

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья в посёлке Вохтога Вологодской области. В результате стрельбы погибла женщина, ещё один человек получил ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
В посёлке Вохтога Вологодской области мужчина с ружьём открыл стрельбу. Погибла женщина и ранен мужчина, — говорится в сообщении.
Специальный отряд быстрого реагирования и мобильный отряд Рoсгвардии особого назначения выдвинулись в посёлок Вохтога для задержания злоумышленника.
Ранее житель Сочи устроил стрельбу в торговом центре «Моремолл». Причиной стал конфликт на бытовой почве между двумя мужчинами. Один из них достал травматический пистолет и выстрелил вверх. Оба дебошира задержаны и доставлены в отделение полиции. Пострадавших нет.