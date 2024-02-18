В Вологде отменили спектакль по произведению Линор Горалик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В театральной студийной лаборатории «Тесла» отменили спектакль Линор Горалик (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), который должны были показать 24 февраля. На странице лаборатории в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что речь идет о постановке «Агата возвращается домой».

Спектакль «Агата возвращается домой» будет заменен на другой спектакль! В связи с тем, что настоящий материал произведен иностранным агентом Горалик Линор-Джулией (Горалик Юлией Борисовной), 18+, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо постановки Горалик покажут спектакль «Хочу быть». Он основан на реальных событиях и имеет возрастное ограничение 12+, добавили в лаборатории.

Ранее Московский Губернский театр (МГТ) отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по произведениям Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), запланированные на зиму и весну. Решение было принято на фоне того, как Росфинмониторинг включил писателя в реестр террористов и экстремистов.

В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах РФ. За оправдание терроризма ему грозит срок до семи лет лишения свободы, за распространение фейков — до 10 лет.