В Вологде осужден мужчина за фейки об армии В Вологде суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за фейки об армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд приговорил 61-летнего жителя Вологды к трем годам лишения свободы за его фейковые публикации о российской армии в соцсети, сообщили в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что его противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками регионального УФСБ России

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, — говорится в сообщении.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил политика Илью Яшина (признан в РФ физлицом-иноагентом) к 8,5 года колонии общего режима по статье о распространении фейков о российской армии. После освобождения ему будет запрещено пользоваться интернетом в течение четырех лет. Оппозиционера признали виновным в публикации ложной информации о событиях в украинском городе Буче.

8 июля Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии по обвинению в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Как заявили в суде, 15 марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина огласили на заседании Совета депутатов не соответствующие действительности данные о действиях армии. Котеночкина уехала из России в Армению.