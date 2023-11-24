В Волгоградской области отразили атаку беспилотников ВСУ Baza: три беспилотника пытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области

Фото: МО Украины

Российские силы ПВО в ночь на 24 ноября уничтожили по меньшей мере три украинских беспилотника на территории Волгоградской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным Telegram-канала Baza, дроны пытались атаковать одну из воинских частей в Городищенском районе.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области, — говорится в сообщении Минобороны.

Baza уточняет, что в сторону воинской части в Городищенском районе летело три беспилотника самолетного типа. По данным канала, один из них упал на территории части и взорвался. В результате атаки никто не пострадал.

Незадолго до этого начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что Украина готовится к нанесению масштабных ударов по регионам России зимой с помощью беспилотников. По словам военнослужащего, атакам будут подвергаться приграничные регионы России и Крым.