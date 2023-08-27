В Волгоградской области младенец утонул в ванной Восьмимесячный ребенок утонул в ванной в Камышине Волгоградской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Камышине Волгоградской области восьмимесячный ребенок утонул в ванной, пока его мать спала, сообщило региональное управление СК РФ. В отношении матери младенца было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят проверку.

Набрав воду и оставив слив открытым, девушка опустила ребенка в ванну, после чего, оставив малолетнего одного, покинула помещение ванной комнаты и, находясь в спальной, уснула. Тело ребенка обнаружено спустя некоторое время сожителем подозреваемой, — говорится в сообщении.

Ранее четырехлетний мальчик погиб на территории развлекательного комплекса в Астрахани. По данным следствия, ребенок, оставшись без присмотра, скатился с горки бассейна и не вынырнул из-под воды. Отдыхающие достали пострадавшего и попытались оказать ему первую помощь. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимацию, но спасти ребенка не удалось.

До этого трехлетний ребенок утонул в декоративном водоеме, не предназначенном для купания, на территории гостиничного комплекса в поселке Рыбачий. По данным следствия, малыш, оказавшийся без присмотра взрослых, упал в пруд. Постояльцы гостиницы достали его, но не смогли спасти.